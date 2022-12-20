Kars’ta kurtlar yol kenarına indi

Kars’ta aç kalan kurtlar yol kenarına inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için köy ve yol kenarlarına kadar gelmeye başladı. Sarıkamış’ta 2 kurt ve Arpaçay’da 1 kurt yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kurtların vatandaşları görünce bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.