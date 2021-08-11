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Kars’ta korkutan hortum
Kars’ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbean telefonla kaydedildi.
Çevre 11.08.2021, 13:26
Kars’ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbean telefonla kaydedildi.
Kars merkez Halefoğlu köyünde öğle saatlerinde rüzgarla birlikte oluşan hortum köylüler arasında kısa süre korkulu anlar yaşattı. Hortumun oluşumu cep telefonuyla kaydedilirken, köyde birçok evin çatılarının zarar gördüğü öğrenildi.Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hortumun oluşu ve köylülerin konuşmaları yer alıyor.