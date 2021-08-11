banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Artık salgın aşı olmayanların salgını
Artık salgın aşı olmayanların salgını
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı

Kars’ta korkutan hortum

Kars’ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbean telefonla kaydedildi.

Çevre 11.08.2021, 13:26
Kars’ta korkutan hortum

Kars’ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbean telefonla kaydedildi.

Kars merkez Halefoğlu köyünde öğle saatlerinde rüzgarla birlikte oluşan hortum köylüler arasında kısa süre korkulu anlar yaşattı. Hortumun oluşumu cep telefonuyla kaydedilirken, köyde birçok evin çatılarının zarar gördüğü öğrenildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hortumun oluşu ve köylülerin konuşmaları yer alıyor.
Yorumlar (0)
28°
açık