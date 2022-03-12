Kars’ta kış hüküm sürüyor

Kars’ta olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Kentte tipiden dolayı 99 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlarda Mart ayında kışı doya doya doya yaşıyor. Sabah erken saatlerde işlerine gelen vatandaşlar, işyerlerinin önünün karını kürüyor.

Kentte kar ve tipi ulaşıma da engel oluyor. Kent genelinde merkezde 15, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 17, Digor’da 14, Kağızman’da 15, Sarıkamış’ta 11, Selim’de 7 ve Susuz’da 10 olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde çalışma başlatıldı.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte Kars Vadisi bölgesinde beyaz ile birlikte kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Yeniden beyaz gelinliğini giyen Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı ve Evliya Cami havadan görüntülendi.