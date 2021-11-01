Kars’ta kartpostallık sonbahar görüntüleri

Kars’ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlar ve dökülen yapraklar, Kars Kalesi’nin arkasında seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.

Sonbaharda renk cümbüşü yaşanan Kars’ın her mevsim ayrı güzel olduğunu belirten vatandaşlar, “Sonbahar tüm güzelliği ile geldi. Sarı ve yeşilin tonları adeta insanı büyülüyor. Etraf sarı yapraklarla dolu, sonbaharın güzelliği gözler önünde muhteşem bir görüntü, Kars’ta dört mevsimi doya doya yaşıyoruz. Kışın kar, sonbaharda sararan yapraklar, böyle bir şehirde yaşıyoruz” dedi.