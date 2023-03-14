Kars’ta kartpostallık kristal bulutlar

Kars’ta kristal bulutlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars merkez Atçılar köyü kanyonunda kayalıklar ve Kars Çayı ile bütünleşen kristal bulutlar görenleri büyüledi. Atçılar köyü kanyonunda gökyüzünü kaplayan bulutların şekilden şekile girmesi ise dikkat çekti.

Kars Çayı’nın geçtiği Atçılar köyü kanyonun zaman zaman tamamen kapatan kristal bulutlar en be an kaydedildi.