Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada

Kars’ta bir binanın üzerinde toplanan yüzlerce karga sürüsünün gökyüzündeki kısa süreli dansı anbe an kameralara yansıdı.

Haydar Aliyev Caddesi üzerinde binaların üstünde akşam saatlerinde gökyüzünde aniden beliren yüzlerce kargadan oluşan sürünün çıkardığı sesler caddenin sessizliğini bozdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve yaklaşık 5 dakika kadar süren eşsiz görsel güzelliği görülerin de dikkatini çekti.

Karga sürüsünün gökyüzündeki dansını ve çıkardıkları sesleri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından kaydedildi.