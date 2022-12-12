Kars’ta kar yağışı etkili oluyor. Öğle saatlerinde başlayan kar kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kars’ta son günlerde etkili olan sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentte yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kar altında yürüyen vatandaşlar kameralara yansıdı.

Kar yağışının bu yıl geciktiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars’a en çok kar yakışıyor. Bu yıl biraz geç kaldı. Nihayet bugün yağdı, inşallah devam eder” dedi.

Öte yandan, kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının aralıkla devam edeceği öğrenildi.