Kars’ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatını durma noktasına getirdi. Kentte tipiden 129 köy yolu yeniden ulaşıma kapanırken, Kars-Çıldır, Kars-Iğdır ile Kars-Ardahan-Göle karayolunda tipiden dolayı araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

Kars’ta son yılların en şiddetli kışı yaşanıyor. Mart ayı ile birlikte başlayan kar yağışı 24 gündür aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kentte bir çok ilçede kar yağışı ve tipiden dolayı okullar da tatil edildi.

Öte yandan, merkeze bağlı 31, Akyaka’da 5, Arpaçay’da 11, Digor’da 10, Kağızman’da 20, Sarıkamış’ta 19, Selim’de 23 ve Susuz’da 10 olmak üzere toplam 129 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor.

Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor. İl Trafik ve Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, trafik noktalarında sürücüleri durdurarak dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.