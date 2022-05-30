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Kars’ta güvenlik görevlisi tilkinin karnını doyurdu

Kars’ta aç kalan bir tilki, üniversite kampusuna gelerek karnını doyurdu.

Çevre 30.05.2022, 15:10
Kars’ta güvenlik görevlisi tilkinin karnını doyurdu

Kars’ta aç kalan bir tilki, üniversite kampusuna gelerek karnını doyurdu.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı yerleşkesine kadar gelen tilki, burada güvenlik görevlilerinin verdiği yiyecekle karnını doyurdu. Yavru tilki karnı doyduktan sonra kendisine verilen yiyeceklerin bir kısmını da ağzına alarak götürüp toprağa sakladı.

Güvenlik görevlisinin beslediği tilki, karnını doyduktan sonra yeniden doğal ortamına döndü. Tilkinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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