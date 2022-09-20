Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü. Bulutların kızıl renginin baraj gölüne yansıması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla büründüğü o anlar kameralara yansıdı.

Baraj gölüne gelerek gün batımını izlediğini ifade eden Vedat Demiral, “Karsımızın güzelliğinin yansıdığı bir yer burası, haftada 4 kez gelip burada gün batımını izlerim. Temiz hava, su, kuş sesleri bulunmaz bir nimet, herkese tavsiye ederim” dedi.

Özellik Kars’ın yoğunluğundan bir nebze olsa kurtulmak isteyen vatandaşlar, eski Çamçavuş köyü bölgesine geliyor. Burada sevdikleriyle birlikte gün batımını izleyen vatandaşlar, hem fotoğraf çekiyor, hem de sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçiriyor.

Kars’ta gün batımıyla birlikte kızıla bürünen bulutlar ise aynı güzellikte suya yansıyor. O anlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.