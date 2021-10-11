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Kars’ta, gökyüzü kızıla büründü

Kars’ta akşam saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.

Çevre 11.10.2021, 10:31
Kars’ta, gökyüzü kızıla büründü

Kars’ta akşam saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.

Kars Benliahmet köyünde gün batımı sırasında gökyüzünde ortaya çıkan kızıllığı gören vatandaşlar, bir taraftan manzaranın tadını çıkartırken, diğer taraftan da ilk kez gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Kentte meydana gelen kızıllık, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, gökyüzündeki ay ile yıldız ise kameralara yansıdı.

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