Kars’ta fidanlar toprakla buluştu

Kars’ta yüzlerce fidan düzenlenen törenle toprakla buluştu. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Kent genelinde 2022 yılında 195 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz ve protokol üyelerinin katılımıyla Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ sloganıyla fidan dikimi yapıldı.

Havaalanı yolu üzerinde Yeni Otogar Mevkii’nde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri çam fidanlarını dikimini yaparken, fidan dikimin önemine dikkat çekildi.

Programda konuşan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün bizim için önemli bir gün, şunun için önemli 2019 yılından beri 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü, tabiri caizse gelecek nesilleri kurtarmak için çeşitli etkinlilerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Geleceğimizi kurtarıyoruz. Çünkü bugün burada dikeceğimiz fidanlar çevremizi korumak, orman varlığımızı artırmak, tabiatta ki toprağı, suyu korumak, toprağımızın yok olmasını engellemek. Erezyon kontrolünü sağlamak için son derece önemli bir gün, Biz toprağı, suyu koruyarak, gelecek nesillere, daha yeşil, daha yaşanılabilir, daha sağlıklı bir çevre, daha sağlıklı bir şehir bırakmak istiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri katılımcılara çam fidanı dağıttı.

Kars’ta 2022 yılında 195 bin dikimi gerçekleştirildi. Kentte önümüzdeki yıllarda daha fazla fidan dikimi yapılması planlanıyor.

Kars’ta dikimi gerçekleştirilen fidanlara can suyu verildi. Dikilen fidanların özenle bakılarak korunması istendi.