Kars’ta dolunay büyüledi

Kars’ta akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri büyüledi.

Kars merkez Çamçavuş köyünde yavaş yavaş doğan dolunayın Kars Barajı’na yansıması görenleri adeta mest etti. Evlerin üzerinden doğan ve suya yansıyan dolunay, kameralara yansıdı.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta evler ve baraj gölüyle bütünleşen dolunay, daha sonra bulutların arkasına girerek kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.