Kars’ta caddeler göle döndü

Kars’ta sabah erken saatlerde etkili olan dolu ve sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı.

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler adeta göle döndü. Kentte sabah erken saatlerde aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı.

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi’ne biriken yağmur suları vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Öte yandan, kentte etkili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Kentte sağanak yağmurun aralıkla etkili olması bekleniyor.