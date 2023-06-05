Kars’ta bulunan yavru vaşak emin ellerde
Kars’ta bulunan yavru vaşak emin ellerde
Kars’ta bulunan yavru vaşak emin ellerde
ANKARA (İHA) - Kars’ ta vatandaşlarca tavuk kümesinde bitkin halde bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilerince alınarak, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Kars’ ta vatandaşlarca tavuk kümesinde bitkin halde bulunan yavru vaşak Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlü personelince teslim alındı. Yetkililer tarafından alınan yavru vaşak, veteriner hekimce gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Biberonla beslenen yavru vaşağın sağlık durumu çok iyi olduğu belirtildi.
Türkiye’de nesli tehlike altındaki türler kategorisinde bulunan yavru vaşağın bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.