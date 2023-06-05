Kars’ta bulunan yavru vaşak biberonla besleniyor

Kars’ta vatandaşlar tarafından tavuk kümesinde bitkin halde bulunan yavru vaşak, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma alındı. Biberonla beslenen yavru vaşağın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kars’ta vatandaşlarca tavuk kümesinde bitkin halde bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü personelince teslim alındı. Yavru vaşak, veteriner hekimin kontrolünün ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Biberonla beslenen yavru vaşağın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Türkiye’de nesli tehlike altındaki türler kategorisinde bulunan yavru vaşağın bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.