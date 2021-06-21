Kars’ta baraj gölünde kuş sesleri yükseliyor

Kars Baraj Gölü’nde kuş sesleri yükseliyor. Kuyucuk Gölü’nde su seviyesinin çok düşük olması su kuşlarının baraj gölüne gelmesine neden oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yapay bir adaya sahip ilk Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü’nde yaşayan 230’un üzerinde kuş türü, göl kurumağa yüz tuttuğu için su kuşları bölgeyi terk ederek baraj gölüne sığındı.

Özellikle Boğaz Köy civarına gelen başta yaban ördeği, angut, karabatak ve su çulluğu olmak üzere bazı su kuşları baraj gölünü sesleriyle şenlendirdi. Yuvalarını da baraj gölü etrafında yapan su kuşları yeni yaşam alanlarından oldukça memnun görünüyor.

Kars Baraj Gölü, Çamçavuş köyünden başlayarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Boğaz Köy’e kadar uzanırken, geniş alana yayılan su kuşları rahatsız edilmeden yaşamlarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kars Baraj Gölü’nde yaşayan su kuşları adeta görsel şölen sunuyor. Gölde yüzen veya yiyecek arayan kuşlar kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.