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Kars’ta baraj gölü kurudu

Kars Baraj Gölü’nde su seviyesi yüzde 40’lara düştü. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte baraj gölünün bazı bölgeleri ise kurudu.

Çevre 23.08.2022, 10:07
Kars’ta baraj gölü kurudu

Kars Baraj Gölü’nde su seviyesi yüzde 40’lara düştü. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte baraj gölünün bazı bölgeleri ise kurudu.

Kars Çayı ve çevresindeki dere sularıyla beslenen, Kars Baraj Gölü, yaklaşık 100 metre kadar çekilmiş, çekilen göl ve oluşan bataklık dronla görüntülendi.

Kars Baraj Gölü’nün adeta kuruduğunu ifade eden Doğa Fotoğrafçısı Adem Alp, “Kars Barajı’nın hemen giriş bölümündeyiz. Burada yaklaşık 40-45 metre yükseklikte bulunan su debisi şuanda çekilmiş. Yaklaşık 30-40 santim bir su kaldı. Sular çekildi. Şiddetli sıcaklarda son günlerde etkili oldu. Bununla beraber Kars Çayı ve Kars Barajı’nın girişi de tamamen kurumaya başladı” dedi.

Kars’ta etkili olan sıcaklar ve baraj kapaklarının da açık olması baraj gölünün üst bölgelerinde suyun hızla çekilmesiyle bataklığa döndü. Büyük bölümü de kuruyan baraj gölü çölü andırıyor.

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