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Kars’ta ay böyle görüntülendi
Kars’ta akşam saatlerinde beliren dolunay eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Çevre 15.08.2022, 12:18
Kars’ta akşam saatlerinde beliren dolunay eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Kars merkez Boğazköy’de görüntülenen Dolunay, zaman zaman bulutların ardına gizlenirken, dolunayın bulutların arkasına gizlenme anı kameralara yansıdı.
Dolunay’ın bulutlarla birlikte şekilden şekle girmesi ise görenleri büyüledi.
Kars’ta akşam saatlerinde başlayan ve gece bulutların arasına girerek kaybolan dolunay anbean kaydedildi.