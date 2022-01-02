Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu

Kars’ta gece etkili olan sis ve soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu.

Kars’ta erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kars’ta gece ve sabah erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar beyaza büründü.

Hava sıcaklığını gece eksi 14’ü gördüğü kentte beyaza bürünen ağaçlar kameralara yansıdı. Kars Çayı’nın etrafındaki ağaçların kırağıdan dolayı adeta beyaz çiçek açması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.