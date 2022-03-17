Kars’ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu

Kars’ta kar yağışının ardından termometreler eksi 15’i gösterirken, Sarıkamış ilçesinde çatılarda 4 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Kars’ta kar yağışı ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Havaların mart ayında çok daha soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çok soğuk, bugün eksi 15 derece soğuk var ve donmaktayız, donuyoruz” dediler.

Yağışlı ve soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta 12 köy yolu tipiden dolayı ulaşıma kapalı bulunuyor. Kentte ağaçlarda oluşan buz sarkıtları kameralara da yansıdı.