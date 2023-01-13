Kars’ta 24 yılın en kurak kışı yaşanıyor

Kars’ta son 24 yılın en kurak kışı yaşanıyor. Her yıl bu aylarda metrelerce karın olduğu kentte, yaşanan kuraklık havadan görüntülendi.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, “2022 yılı ilkbaharı bolluk ve bereket geçti. Çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Ama 2022 yılının sonbaharından itibaren, daha doğrusu 6’tıncı ayın başından itibaren doğru düzgün bölgemiz yağış almadı” dedi.

Başkan Adem Ertaş, “Son 24 yılın en kurak sezonunu geçiyoruz. En son 1999 yılında böyle sonbaharında bir kurak hava vardı. Şubat ayının sonlarına doğru kar yağışı geldi ama o yıldan bu yıla son 24 yılın en kurak sezonunu ve yılını geçiriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Kars’ta her yıl kar altında kalan tarım araziler, bu yıl kara hasret kalırken, sonbaharı andıran tarım arazileri havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen tarım arazileri kuraklığı tam anlamıyla gözler önüne serdi.