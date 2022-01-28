Kars’ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar ve tipiden dolayı 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden dolayı kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor.

Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 2, Akyaka’da 5, Arpaçay’da 10 ve Digor’da 7 olmak üzere toplam 24 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.

Kent ile bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor. Kars’ta özellikle tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.