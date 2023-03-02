Kars’ta 20 bin çam ağacı görenleri büyülüyor

Kars’ta demiryolu çalışanları tarafından bundan tam 55 yıl önce ekilen ve bölgede ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinin tarihi Benli Ahmet Tren İstasyonu’ndaki çam ağaçları ‘kış’ ve ‘sonbahar’ görüntüleri görenleri adeta büyülüyor.

Kars’ın Selim ilçesinde 55 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda çalışan işçiler tarafından çam ağaçlarıyla ağaçlandırılan ve yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi ‘Benliahmet Tren İstasyonu her mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.

“Bölgenin görünümü değiştirdi”

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı olarak Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığının yanı sıra Doğu Ekspres seferlerinin de yapıldığı hatta bulunun tarihi Benli Ahmet Tren İstasyonu’na 1969 yılında TCDD çalışanları tarafından ekilen 20 bin çam ağacı görsel güzelliğiyle bölgenin görünümü değiştirdi.

Tarihi Benli Ahmet Tren İstasyonu, beyazlar içerisinde ‘kış’ ‘sonbahar’da havadan görüntülendi.