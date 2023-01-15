Kars’ın soğuğu şelale dondurdu. Soğukların etkili olduğu kentte 75 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu. Buz tutan şelale havadan görüntülendi.

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, soğuklardan nasibini aldı. Hava sıcaklığının eksi 19 derece olduğu Kars’ta aşırı soğuklar gürleyerek akan şelaleyi kısmen dondurdu.

Kars’ın Susuz ilçesinde bulunan şelalenin soğuklardan donduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Geceleri çok soğuk geçiyor, eksi 18-20 dereceyi soğuk ulaşıyor. Bundan Susuz Şelalesi de nasibini aldı. Arkamda görünen şelalede dondu” dedi.

Öte yandan, hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi gördüğü Kars’ta akarsular ve göllerde soğuktan dondu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.