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Karşılaştıkları yavru ayıyı evine davet etti
Karabük’te köylüler orman yolunda karşılaştıkları yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip eve davet ettiler.
Çevre 10.05.2021, 13:40
Karabük’te köylüler orman yolunda karşılaştıkları yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip eve davet ettiler.Merkeze bağlı Arıcak Köyü’nde orman yolunda gezinen vatandaşlar yavru ayı ile karşılaştı. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara bir süre bakan yavru ayı orman içerisine kaçarak kendini kaybettirdi. Görüntülerde bir vatandaşın ayıya “Gel eve gidelim” diyerek evine davet etmesi güldürdü.