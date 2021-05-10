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Karşılaştıkları yavru ayıyı evine davet etti

Karabük’te köylüler orman yolunda karşılaştıkları yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip eve davet ettiler.

Çevre 10.05.2021, 13:40
Karşılaştıkları yavru ayıyı evine davet etti

Karabük’te köylüler orman yolunda karşılaştıkları yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip eve davet ettiler.

Merkeze bağlı Arıcak Köyü’nde orman yolunda gezinen vatandaşlar yavru ayı ile karşılaştı. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara bir süre bakan yavru ayı orman içerisine kaçarak kendini kaybettirdi. Görüntülerde bir vatandaşın ayıya “Gel eve gidelim” diyerek evine davet etmesi güldürdü.
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