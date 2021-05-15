Karşıdan karşıya geçmek için yanlış yolu seçen kaplumbağaya şefkat eli

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde karşıdan karşıya geçmek için karayoluna çıkan kaplumbağanın yardımına duyarlı vatandaş yetişti.

Akçadağ ilçesinde Ancar Mahallesine araçla seyahat eden Mikail Korkmaz isimli vatandaş, karayolu üzerinde kaplumbağayı fark etti. Araçların kaplumbağayı ezmesi riskine karşı harekete geçen Korkmaz, kaplumbağaya yardım etti. Yol kenarından aldığı kaplumbağayı doğal yaşam alanına bırakan Korkmaz, sergilediği duyarlı davranışla takdir topladı.

"İnsanlık görevimizi yerine getirdik"

Mikail Korkmaz, ezilme riskine karşı kaplumbağaya yardım ettiğini belirterek, “İnsanlık görevimizi yerine getirdik, kaplumbağa yol ortasındaydı bende arabaların altında kalıp ezilmesin diye yeşillik alana getirdim” dedi.