Kars Çayı menderesleri görsel şölen sunuyor

Allahuekber Dağları’ndan doğan ve Hazar Denizi’ne dökülen Kars Çayı menderesleri görenleri mest ediyor.

Allahuekber Dağları’ndan doğarak Hazar Denizi’ne dökülen Kars Çayı menderesleri, Çerme köyü bölgesinde havadan görüntülendi.

Kars Çayı’nın oluşturduğu menderesler ve etrafındaki ikiz dağların karlar altında adeta beyaz gelinlik giymesi, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars Çayı mendereslerinin görsel şölen sunduğunu ifade eden Adem Alp, “Allahuekber Dağları’ndan doğan ve Kars şehir merkezinden geçerek Hazar Denizi’ne dökülen Kars Çayı, kışın güzel menderesler oluşturuyor” dedi.

Kars Çayı menderesleri, ikiz dağlar, Çerme Değirmeni ve kavak ağaçlarının beyazla birleşmesi ise görenleri mest ediyor. Kars Çayı mendereslerinin beyaza bürünen ova ve dağlar arasından süzülerek akması havadan görüntülendi.