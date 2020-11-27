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Kars buz kesti

Kars adeta buz kesti, hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte, Kars Çayı kısmen dondu. Araçların camları buz tuttu.

Çevre 27.11.2020, 10:39
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Kars buz kesti
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Kars adeta buz kesti, hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte, Kars Çayı kısmen dondu. Araçların camları buz tuttu.

Kars’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte, akarsular dondu, araçların camları buz tutarken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

“Soğuğu iliklerime kadar hissediyorum”

Hava sıcaklığını gece eksi 12 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Sabah katlımızda arabayı çalıştırmak için baktığımda arabanın derecesi eksi 12’yi gösteriyordu. Kış başladığından beri bu kadar soğuk oldu, eksi 12’yi gösterdi. Kars Çayı’da donaya başlamış yavaş yavaş, yarıya kadar donmuş. Akan su bile donuyor. Soğuk hissediyorum iliklerime kadar” dedi.

Kars’ta hava sıcaklığının düşmesi beklenirken, kentte gece hava sıcaklığı eksi 12 derece oldu. Sabah erken saatlerde ise termometreler eksi 10’u gösterdi.
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