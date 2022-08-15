Kars Arpaçay Koçköy Göleti’nde çalışmalar tamamlanmak üzere

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak maksadıyla Kars ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Kars’ın, Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy Göleti ile 16 bin 370 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacağı belirtilerek, “Kars Arpaçay Koçköy Göleti inşaatında çalışmaların hızla devam etmektedir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kars İlinde bulunan 16 bin 370 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 970 Lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 15 Milyar 879 Milyon Lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.