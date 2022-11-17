Karlıova’ya mevsimin ilk karı düştü

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova merkeze mevsimin ilk karı düştü, ilçenin bir kısmı beyaza büründü.

Adını karla kaplı ovadan alan ve yılın neredeyse 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçe merkezine, mevsimimin ilk karı düştü. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kısa sürdü ancak ilçenin bir kısmı neredeyse beyaza büründü.

Sabaha kadar süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.