Karlıova’da vatandaşlar: “Mart ayı dert ayı oldu"

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yeniden etkisini gösterirken vatandaşlardan Metin Kanat, “Mart ayı dert ayı diyorlar ya, aynen o şekilde oldu” dedi.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova’da kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, sabah saatlerine kadar sürdü. Yaklaşık 3,5 aydır ilçede yağan kar yer yer 2 metreyi aşarken, ilçe sakinleri de yağışın bu sene çok fazla olduğunu dile getirdi.

"44 yaşındayım mart ayında bu kar hiçbir zaman görmedim"

İlk defa mart ayı içinde bu kadar kar yağışı gördüğünü belirten vatandaşlardan Metin Kanat, “Bu sene çok çetin bir kış yaşıyoruz. Kış bitmek bilmedi. 44 yaşındayım mart ayında bu kar hiçbir zaman görmedim. Geçen sene ocak-şubat çok çetin geçiyordu, bu sene en çok kar mart ayında yağdı. Gerçekten bu sene çok zorluk çekiyoruz, özellikle çiftçilerimiz. ’Mart ayı dert ayı’ diyorlar ya aynen o şekilde oldu” diye konuştu.

Öte yandan ilçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiği de bildirildi.