Karlıova’da karla mücadele çalışması sona erdi

Yaklaşık bir aydır günde ortalama 100 kamyon karın taşındığı Karlıova ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sona erdi.

Şubat ayının ilk gününden itibaren kar yağışıyla mücadele eden Karlıova Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Günde ortalama 100 kamyon karın ilçe dışındaki farklı noktalara taşınmasıyla, ana cadde ve sokaklarda kar engeli kalmadı. Belediye ekiplerinin 2 Şubat’tan itibaren yoğun bir mesai içinde olduğunu belirten Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, ulaşıma engel bir durumun olmadığını belirtti.

Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, “Malumunuz ilçemizde kar yağışları zaman içinde yoğunluk gösterebiliyor. Yine zaman zaman yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle ilçemizde ana yolları, caddeler ve merkezi yerler kapanacak seviye kar yağışı alıyor. Biz de Karlıova Belediyesi olarak 2 Şubat tarihinden itibaren ilçe merkezinde ana cadde ve yollar üzerinde bulunan karları kar küreme araçlarımızla, iş makinelerimizle ilçe dışında belirlemiş olduğumuz farklı alanlara taşımasını yaptık. Yaklaşık 1 aydan beridir bu kar taşıma işlemlerini devam ettiriyoruz. Bu günü kadar hünde ortalama 100 kamyona yakın kar taşıdık. Başladığımız kar taşıma işlemlerini bugün itibariyle tamamladık. İlçemize yoğun bir şekilde yağan karı, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için dışarıya taşıdık. Bugün itibariyle artık ilçemizde karın engel olduğu bir durum yok. Yine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yemleri rahat ulaştırabildiği bir alan oluşturmaya çalıştık. Amacımız hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ulaşım konusunda da kolaylık sağlamak” dedi.