Karlıova’da kar yağışı başladı

Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da, kar yağmaya başladı.

Günlerdir kar yağışının beklendiği bin 940 rakımlı Karlıova’da, kar yağmaya başladı. Kısa sürede ilçenin büyük bir bölümü beyaza bürünürken, kar yer yer 5 santime kadar ulaştı. İlçede günlerdir karın yağmasını beklediklerini belirten vatandaşlardan Ali Bulki, yağışın devam etmesini temenni etti. Bulki, “Beklediğimiz kar geldi, inşallah bereketiyle devam eder. Karlıova ismini de zaten kardan alıyor. Bu memlekete kar yağmazsa olmaz, inşallah devam eder” dedi.