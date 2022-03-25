Karlıova’da kar, kamyonlarla taşınmaya devam ediyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kepçe ve greyderlerle toplanan kar, ilçe dışına kamyonlarla taşınmaya devam ediyor.

Bu yılın en fazla kar yağışı alan ilçesi Karlıova’da belediye ekiplerinin mücadelesi aralıksız bir şekilde sürüyor. Karlıova Belediye Başkanlığı’na bağlı ekipler, ana cadde ve sokaklardaki karları kepçe ile greyder yardımıyla toplayarak kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Yaklaşık 3,5 aydır aralıksız bir şekilde çalışan ekipler, gece gündüz demeden yoğun bir mesai yapıyor.

Mart ayında ilk kez bu kadar yağışı gördüğünü ve belediye ekiplerinin durmadan çalıştığını aktaran vatandaşlardan Mahsum Kanat, “Bu sene kışımız çok çetin geçti. Kendimi bildim bileli Mart ayında bu kadar kar görmedim. 2 metrenin üstünde kar yağdı. Belediye ekiplerimiz de gece gündüz demeden, kar tipi demeden çalışmalara devam ediyor. Onlara da teşekkür ediyoruz” dedi.