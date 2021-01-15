Karlıova’da kar 20 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren Karlıova da iki günde tamamen beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapanırken, Özel İdare ekipleri yollarda çalışma başlattı. İlçe merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Karlıova Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlatıldı.

Kış aylarının hazırlıklarını önceden tamamladıklarını aktaran Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Bu sabah güne yine kar yağışıyla uyandık, zaten beklediğimiz bir kardı. Bundan dolayı da bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahalle ve çarşıda kar temizliğini yaptık. Şu anda önemli bir durum yok, yağış da yok. Yağdıkça biz temizliğimize devam ediyoruz” dedi.

Bu yıl kar yağışının geç gelmesiyle kuraklık yaşanmasından korkan ilçe sakinleri, yağışın olmasıyla birlikte kuraklığın yaşanmayacağını umut ettiklerini aktardılar. Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirten Kubettin Bulki, “Bu sabah uyandığımızda beklediğimiz kar yağdı, çok mutluyuz. İnşallah bütün bölgelerimize doğu ve güneydoğu, batıya inşallah her tarafa kar ve yağmur yağacak. Kuraklıktan çok korkuyorduk, beklediğimiz inşallah oluyor. Bundan sonra Allah’ın izniyle kuraklık yaşamayız” şeklinde konuştu.