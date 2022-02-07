Karlıova’da evler kar altında

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da etkili olan kar, yer yer 1 metreyi aştı. İlçe merkezindeki birçok mahallede tek katlı evler, yağış ve çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar da çatıları kar nedeniyle çökmesin diye temizleme çalışması yaptı.