Karlıova’da 150 kamyon kar birikintisi ilçe dışına taşındı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri 150 kamyon kar birikintisini ilçe dışına taşıdı.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da karla mücadele çalışmaları hem İlçe Özel İdare hem de belediye ekiplerince aralıksız sürdürülüyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, belediye ekipleri ana cadde ve sokaklarda karla mücadele ediyor. Yaklaşık 5 gündür kamyonlarla ilçe dışına kar taşıdıklarını belirten belediyede görevli kepçe operatörü Mücahit Özyıldırım, şu ana kadar 150 kamyon kar birikintisi taşıdıklarını aktardı. Özyıldırım, "4-5 gündür çok şiddetli bir şekilde ilçemizde kar yağıyor. Biz de milletimizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yaklaşık 150 kamyon kar birikintisi ilçe merkezinden alıp ilçe dışına taşıdık. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.