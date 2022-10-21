Karlıova-Erzurum yolunda kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi ve Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk havalar da kendini hissettirmeye başladı. Yüksek rakımlı Karlıova- Erzurum kara yolu Herdo mevkiinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde söz konusu bölgede seyir halinde olan bir araç sürücüsü, bölgedeki kar yağışını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.