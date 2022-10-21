Karlıova-Erzurum karayolunda kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi ile Erzurum’u birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Yüksek rakımlı Karlıova-Erzurum Karayolu Herdo mevkiinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, bölgedeki kar yağışını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.