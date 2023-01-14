Karlıova, bir hafta sonra yeniden beyaza büründü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağdı, ilçe bir hafta sonra yeniden beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün kırsal kesimlerine ve yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Karın yağdığı Karlıova ilçesi de bir hafta sonra yeniden beyaza büründü. Yeni güne karla başlayan esnaf kar temizliği yaptı.