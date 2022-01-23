Karlı yolları yaban hayvanları için aştılar

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’te kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, İslahiye ve Nurdağı’nda çok sayıda bölgeye yiyecek bıraktı.

Gaziantep’te yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. Gaziantep’i esareti altına alan yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Bitki örtüsünün tamamen karla kapanmasından dolayı yiyecek bulamayıp aç kalan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İslahiye ve Nurdağı’ndaki karlı yolları aşan ekipler, Hamidiye Barajı kenarı ile Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasına yem, saman, ekmek ve tavuk kırıntısı ile kuşlar için yem bıraktı. Yaban hayvanlarının ilçe merkezine inmemesi için İslahiye ve Nurdağı’nda çok sayıda bölgeye yem bırakan Av Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Memurlarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvanları Koruma Timi destek verdi.