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Karların erimesiyle şelale oluştu

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Karların erimesiyle şelale oluştu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle oluşan şelale görsel şölen sundu.

Çevre 09.03.2023, 13:13
Karların erimesiyle şelale oluştu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle oluşan şelale görsel şölen sundu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüksek kesimlerde bulunan karlar erimeye başladı. İlkbaharın habercisi çiğdemler rengarenk de çiçekler açtı. Mudurnu ve Göynük ilçesi arasında bulunan Çavuşderesi köyünün yüksek kesimlerinde eriyen karlar ise şelale oluşturdu. Her yıl ilkbahar ayında karların erimesiyle birlikte aynı bölgede oluşan şelalenin, bu yıl az aktığı görüldü. Doğayla iç içe bir ortamda oluşan şelale, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

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