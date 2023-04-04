Karların erimesiyle koyunlar tekrar meraya çıkarıldı

Muş’ta Mart ayının son gününde etkili olan kar yağışıyla ahırlara alınan hayvanlar, nisan ayında havaların ısınmasıyla yeniden meraya çıkarıldı.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş’ta, Mart ayında yağan karların erimesi ile besiciler tekrar hayvanlarını meraya çıkarmanın sevincini yaşıyor. Önceki yıllara oranla bu sene kış mevsiminin kısa sürmesinden dolayı yem ve samandan önemli oranda tasarruf eden besiciler, ahırlardan çıkardıkları hayvanlarını meralarda otlatıyor. Zorlu kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkardığını ifade eden çoban Enes Demir, karların erimesi ile tekrar ilkbaharın coşkusunu yaşadıklarını belirterek, “Yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarımızı bir süre ahırda besledik. Karların erimesi ile hayvanlarımızı meralara çıkardık. Otları uzayan meralarda koyunları otlatırken fırtına çıktı ve kar yağdı. Hayvanlarımızı tekrar ahırlara götürdük. Havaların ısınması ile bizde hayvanlarımızı tekrar meralara çıkardık. İlkbaharın büyük coşkusunu yaşıyoruz” dedi.