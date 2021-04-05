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Karlar eridi…Derekızık ve Saitabat dereleri taştı

Uludağ’da son haftalarda yoğun kar yağışıyla 2 metreyi bulan kar havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Eriyen karın üzerine 2 gündür etkili sağanak yağış da eklenince çok sayıda dere taştı. Kestel ilçesi Saitabat Şelalesi ve Derekızık Mahallesi’nden geçen dere de kar suları altında kaldı.

Çevre 05.04.2021, 14:11
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Karlar eridi…Derekızık ve Saitabat dereleri taştı

Uludağ’da son haftalarda yoğun kar yağışıyla 2 metreyi bulan kar havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Eriyen karın üzerine 2 gündür etkili sağanak yağış da eklenince çok sayıda dere taştı. Kestel ilçesi Saitabat Şelalesi ve Derekızık Mahallesi’nden geçen dere de kar suları altında kaldı.

Kestel ilçesinde Derekızık ve Saitabat derelerinin taşmasıyla dere yataklarında zarar meydana geldi. Azgın sular duvarları yıkarken, ağaçları da köklerinden söktü. Taşkını gören bir vatandaş ise sökülen ağaç köklerinin ayağının altından kaydığını gördüğünü söyleyerek, korktuğunu belirtti. Başka ağaçlarında devrilmek üzere olduğunu dile getiren vatandaşlar "Suda araba tekerleri ve eşyalar vardı ama başka yerde zarar var mı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taşkının ardından Kestel Belediyesi bölgede çalışmalara aralıksız devam ediyor.
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