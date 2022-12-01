Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Oliviera’nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi’nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün sonuç gelecek. En büyük korkularımız bunlardı."
Karla kaplı tepede ayı ailesi görüntülendi
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 2500 rakımlı Kartal Tepesi’ndeki yolda 3’ü yavru olmak üzere 4 ayı görüntülendi.
Çevre 01.12.2022, 11:10
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 2500 rakımlı Kartal Tepesi’ndeki yolda 3’ü yavru olmak üzere 4 ayı görüntülendi.
Karlıova ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 2500 rakımlı Kartal Tepesi’nde ayı ailesi görüntülendi. Tepedeki yolu kullanarak işe giden bir grup arkadaş, seyir halindeyken ayıların yola çıktığını gördü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden arkadaşlar, yavruların arkasından yavaş yavaş ilerledi. Aracı gören ayılar hızla uzaklaşarak gözden kaybolurken, ayılardan 3’ünün yavru olduğu görüldü.