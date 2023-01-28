Karla kaplı Spil Dağında yaban hayatı unutulmadı

Manisa’nın eteklerinde kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı uzun bir aranın ardından karla kaplandı. Yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğada yemleme çalışması yapıldı.

Uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının dün yerini yağışlı ve karlı havaya bırakmasının ardından 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nın da karla kaplanmasına neden oldu. Milli Parkta yer alan yılkı atları, tilki, kızıl geyik, ak kuyruksallayan, kuzgun, gelincik, yaban tavşanı, yaban domuzu, kurt ve kuş çeşitleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü içinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı’ndaki çalışma hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, “Spil Dağı Milli Parkı 1968 yılında 6801 hektar saha olarak ilan edilmiş. Çok sayıda endemik bitkinin yanı sıra sadece burada yetişen 78 tane endemik bitki türü bulunmakta. Bizim buradaki gayemiz yaban hayatını korumak için kış şartları başladı ve yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için pazar artığı yonca gibi yemleri bırakıyoruz. 2022 yılında 4. Bölge Müdürlüğü olarak 155 bin kilo doğal yemi doğaya bıraktık. Bu sene de kış şartlarının başlamasıyla ihtiyaç olacak yemleri doğaya bırakacağız. Gayemiz doğal dengenin desteklenmesi ve artırılmasıdır. Mevsimin ilk karı bizim için sevindirici. Mevsimsel olarak çok kurak bir sezon yaşıyorduk. Neredeyse 3 aydır tek damla yağış almadık. Bu doğal dengeyi de bozmakta. Bunun yaz mevsimine de etkisi çok fazla. Yazın çok kurak ve orman yangınları olarak çok sıkıntılı periyoda giriyor. Yağışların dengeye oturması ve ilk karın yağması bizleri sevindirdi.” dedi.

Spil Dağı Milli Parkındaki yemleme çalışmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ve milli parklar personeli katıldı. Çalışmanın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.