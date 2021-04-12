banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Karla kaplı şelalenin görsel şöleni mest etti

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin en büyük ve en dikkat çeken şelalelerinden birisi olan Samandere Şelalesi, Nisan ayında yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görsel şölen sunan şelale havadan görüntülendi.

Çevre 12.04.2021, 14:50
1
Karla kaplı şelalenin görsel şöleni mest etti

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin en büyük ve en dikkat çeken şelalelerinden birisi olan Samandere Şelalesi, Nisan ayında yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görsel şölen sunan şelale havadan görüntülendi.

Düzce Valiliği tarafından 2021 yılı turizm yılı olarak ilan edilmesinin ardından, kentin önemli turizm noktalarının da tanıtımı yapılmaya başlandı. Daha önce Kardüz Yaylası, Efteni Gölü, Güzeldere ve Aydınpınar Şelalelerinin tanıtımı yapılırken, Beyköy beldesinde yer alan Samandere Şelalesi içinde tanıtım filmi hazırlandı. Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından özel olarak görüntülenen şelale kar yağışı sonrasında görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen fotoğraflar ile kartpostallık görüntüler meydana çıkarken, şelale çevresindeki dağlarda oluşan görüntülerde mest etti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık