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Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler
Ardahan’da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.
Çevre 29.03.2022, 09:32
Ardahan’da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.
Ardahan-Artvin karayolu üzerinde doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları 4 tilkiyi yanlarında getirdikleri yiyeceklerle beslediler. Tilkilerin yemek yemek için birbirileriyle yarışı cep telefonu kameralarına yansıdı.