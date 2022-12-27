Karla kaplı Abant’a kış güzelliği

Bolu’nun önemli turizm destinasyonlarından Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı ile birlikte güzel bir görünüme büründü. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgeye akın eden doğaseverler, gölün çevresinde yürüyüş yapıp, kar topu oynayarak karın keyfini sürdü.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Gölü Milli Parkı, 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluştururken, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışına ve soğuk havaya aldırış etmeyen doğaseverler, göl çevresinde bulunan parkurda yürüyerek ve kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kızıyla birlikte Almanya’dan Türkiye’ye gelen Nail Ergin, Abant’ta eşsiz manzarayı seyretmenin tadını çıkardıklarını ifade etti. Nail Ergin, "İlk defa geldiğimiz Abant’ta muhteşem bir manzara ile karşılaştı. Sadece takvimlerde ve televizyonda görüyorduk. Çok güzel bir yer" dedi.

Türkiye’ye tatil amaçlı geldiklerini ifade eden Elçin Ergin ise "Seyahatimizde Abant’ı görmek de varmış. Çok beğendik, herkesin gelmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.